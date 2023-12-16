Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,239.80
BTC/USDT
42,112.00
BIST 100
7,948.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

Annesi ve dedesiyle İspanya'ya tatile giden İngiliz Alex Batty, 11 yaşındayken kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'nın güneyinde yer alan Toulouse yakınlarındaki Revel'de tek başına yürürken bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

LONDRA

İngiliz medyasında yayımlanan habere göre Batty, 2017'nin eylül ayında dedesi ve annesiyle İspanya'nın güneyindeki Marbella'ya tatile gitti.

O dönem 11 yaşında olan Batty'nin, Marbella'da kaybolduktan sonra son olarak Ekim 2017'de Malaga'da görüldüğü yönünde ihbarlar geldi.

O tarihten bu yana kayıp olan çocuk, Fransa'nın Revel bölgesi yakınlarında kurye tarafından çarşamba günü sabah erken saatlerde yol kenarında yürürken görüldü.

Kurye Fabien Accidini, yardım teklif ettiği Batty'nin başta kendisini farklı şekilde tanıttığını ancak daha sonra bütün başından geçenleri anlattığını belirtti.

Accidini, Batty'nin 4 gündür geceleri yürüyüp gündüzleri dinlendiğini ve İngiliz misyonunun bulunduğu bir şehre ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktararak, yanında sadece el feneri, sırt çantası, 100 avro ve kaykay bulunduğunu kaydetti.

"Eve dönmek istiyorum"

Anneannesine Facebook üzerinden mesaj atması için kendi telefonunu verdiğini anlatan Accidini, Batty'nin, "Merhaba anneanne, benim Alex. Fransa Toulouse'tayım. Umarım mesajımı görürsün. Seni seviyorum ve eve dönmek istiyorum." yazdığını ifade etti.

Anneanne Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Caruana, dede ve annesinin okula yollamak istemediği Batty'ye alternatif bir yaşam oluşturmak için farklı maceralara atıldığını kaydetti.

Caruana, anne ve dedenin böyle bir hayat arayışıyla Fas ve Fransa'da çeşitli gezici topluluklarla yaşadığını ifade etti.

Batty de annesinin nerede olduğunu bilmediğini belirtirken Fransız yetkililer, anne Melanie Batty'nin şu anda gezici bir toplulukla Pirene Dağları'nın yerleşimden uzak noktasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Birkaç gün içinde İngiltere'ye dönecek

Fransız yetkililer, Batty'nin anlattıklarını basınla da paylaştı. Buna göre Batty, annesi ve dedesi bir süre 10 kişilik grup halinde medeniyetten uzak bölgelerde alternatif komün hayatı yaşadı.

Grubun yaşamını Finlandiya'da sürdürme kararı üzerine Batty, "İngiltere'deki hayatına dönmek arzusuyla" kaçtı. Dede David'in ise yine böyle bir toplulukla yaşarken 6 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Manchester polisi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Batty'nin dün anneannesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan polis, birkaç gün içinde İngiltere'ye geleceğini duyurdu.

Son 6 yılını nasıl geçirdiğine ilişkin detaylar henüz netleşmedi ancak Batty, bir zamandır alternatif hayat süren toplulukla yaşadığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak'
Dışişleri Bakanı Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dere taştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un darbedilmesine tepki

Benzer haberler

İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi

Daily Mirror'ın sahibi, Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İspanya'da yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İspanya'da yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti
BoE'nin "şahin" tutumu faiz indirimine ilişkin beklentileri öteledi

BoE'nin "şahin" tutumu faiz indirimine ilişkin beklentileri öteledi
İngiltere Başbakanı Sunak'tan Gazze'de öldürülen çocuklar sorusuna "daha fazla insani ara" yanıtı

İngiltere Başbakanı Sunak'tan Gazze'de öldürülen çocuklar sorusuna "daha fazla insani ara" yanıtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet