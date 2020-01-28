Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,569.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Gökhan Kurtaran   | 28.01.2020
Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten apılan açıklamada, “Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir.” ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

İngiltere'den 5G altyapısı için Huawei'ye temkinli yeşil ışık

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı

Big Ben saat kulesinin çanları Brexit için çalmayacak

Big Ben saat kulesinin çanları Brexit için çalmayacak

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor
Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor