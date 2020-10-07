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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni Kovid-19 vakası saptandı

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 koronavirüs vakası tespit edildi.

Şenhan Bolelli   | 07.10.2020
İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 491 artarak 835 bin 901'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 76 artışla 32 bin 562'ye yükseldiği duyuruldu.

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların neredeyse yarısının tespit edildiği bölge oldu.

Bu arada başkent Madrid'de alınan önlemlerden dolayı kapatılan disko ve barların, zararlarını hafifletmek için restoran olarak açılmalarına izin verileceği bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi ise diskoların, dans pistleri kullanılmadan, yüzde 50 doluluk oranıyla ve müşterilerinin maske takması şartıyla saat 03.00'a kadar açılmasına karar verdi.

Portekiz'deki Kovid-19 kaynaklı 8 can kaybı

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 944 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 40'a, vaka sayısı da 81 bin 256'ya çıktı.

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