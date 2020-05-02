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Dünya

IKBY'de kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

IKBY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağını 10 Mayıs'a kadar uzattı.

İdiris Okuduci   | 02.05.2020
IKBY'de kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağını 10 Mayıs'a kadar uzattı.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan'dan itibaren aşamalı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yerel saatle akşam 19:00'dan gece 24:00'e kadar kent merkezlerinde emniyet ve sağlık çalışanları hariç, vatandaşların araçla dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, şehirlerarası ulaşım için de vatandaşların izin belgesi talebinde bulunmaları gerektiği, sınır kapılarıyla Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarının kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

IKBY Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'de 6 yeni vakayla bölgedeki toplam vaka sayısının 387'ye yükseldiğini bildirdi.

Dersler, televizyon üzerinden verilecek

IKBY Eğitim Bakanlığı, 2 aydır kapalı olan okullardaki eğitime sokağa çıkma yasağının uzatılması nedeniyle yerel televizyon kanalları üzerinden devam edileceğini duyurdu.

Bölgedeki özel okullar ve üniversiteler kendi programları çerçevesinde online eğitime başlamıştı.

Yerel medyanın paylaştığı verilere göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinin oluşturduğu IKBY'de, 2019-2020 dönemine kayıtlı yaklaşık 1 milyon 707 bin öğrenci bulunuyor.

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