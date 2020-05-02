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Dünya, Libya

Libya hükümetine bağlı savaş uçakları Hafter'e ait yakıt tankerini vurdu

Libya hükümetine bağlı savaş uçakları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait bir yakıt tankerini vurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 02.05.2020
Libya hükümetine bağlı savaş uçakları Hafter'e ait yakıt tankerini vurdu

İstanbul

Libya hükümetine bağlı savaş uçakları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait bir yakıt tankerini vurdu.

Hükümete bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerine ait bir yakıt tankerinin vurulduğu hava saldırısının, son 24 saat içinde aynı bölgede yapılan dördüncü operasyon olduğunu kaydetti.

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonlar Odası, daha önce Libya’nın batı ve orta bölgelerini askeri harekat alanı olarak ilan etmiş, savaş araçları ve tankerlerin izinsiz geçişini yasakladığını duyurmuştu.

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