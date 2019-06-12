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Dünya

IKBY'de hükümeti kurma görevi Mesrur Barzani'ye verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye verdi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 12.06.2019
IKBY'de hükümeti kurma görevi Mesrur Barzani'ye verildi

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bölgesel meclis tarafından oy çokluğuyla başbakan adayı gösterilen Mesrur Barzani'yi kabineyi kurmakla görevlendirdi.

IKBY'deki 111 sandalyeli mecliste dün 97 vekilin katılımıyla düzenlenen olağan oturumda yapılan oylamada, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı Mesrur Barzani, 87 oy alarak yeni hükümeti kurmak için aday gösterilmişti.

Halihazırda IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürüten Mesrur Barzani'nin bir ay içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Mesrur Barzani kimdir?

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, Erbil'in Balekeyeti bölgesinde 1969'da doğdu.

Washington'daki Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden 1997'de mezun olan Mesrur Barzani, ardından aynı üniversitede barış ve kriz çözümü alanında yüksek lisansını tamamladı.

Siyaset hayatına 1999'da KDP politbüro üyesi olarak başlayan Mesrur Barzani, 2012 yılından bu yana bölgedeki istihbarat servisi olarak bilinen IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürütüyor.

KDP'nin güçlü olduğu Duhok kentinde Amerikan Kürdistan Üniversitesini kuran Mesrur Barzani, özellikle IKBY'de Kurmanci lehçesinin konuşulduğu Bahdinan olarak tabir edilen bölgede güçlü bir tabana sahip.

İstihbaratçı kimliğiyle tanınan ve görevi gereği kameraların önüne pek çıkmayan Mesrur, güvenlik dosyasını elinde bulundurmasından dolayı "KDP'nin kara kutusu" olarak da biliniyor.

Kürtçenin yanı sıra iyi derecede İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Barzani, 4 çocuk babasıdır.

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