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Dünya

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi: Teşkilattan sorumlu kişi İbrahim Munir

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, İbrahim Munir'in Başkan (Mürşid) Yardımcısı ve teşkilattan sorumlu ilk şahıs olduğunu, genel sekreterlik makamında bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 15.09.2020
İhvan Sözcüsü Talat Fehmi: Teşkilattan sorumlu kişi İbrahim Munir

İstanbul

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, İhvan'a bağlı olduğu belirtilen Vatan televizyon kanalındaki bir programa telefonla katıldı. 

"Her merhalenin özellikleri ve şartlarına, cemaatin tüzüğü, örfü ve teamüllerine göre İbrahim Munir şimdi Murşid Yardımcısı ve teşkilatın yönetiminden sorumlu birinci şahıs olmuştur" diyen Fehmi, Munir'in Mahmud İzzet'in ardından Mürşid'in görevlerini yerine getiren birinci şahıs olduğunu vurguladı.

Fehmi, Genel Sekreterlik Makamı'nda herhangi bir değişikliğin olmadığını Mahmud Huseyin'in görevini sürdürdüğünü belirtti.

Cemaatin Facebook'tan yönetilmeyeceğini dile getiren Fehmi, yönetimdeki teşkilatlarda köklü değişimlerin olduğuna ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara işaret etti.

Munir, dün akşam yaptığı açıklamada, Cemaatin çalışmalarında, Mahmud İzzet'in tutuklanması da dahil olmak üzere birçok koşulun altında olduğunu söylediği "yeni bir merhale başlatmaya" karar verildiğini kaydetti.

Mısır İçişleri Bakanlığı, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet'in gözaltına alındığını duyurmuştu.

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