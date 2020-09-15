Euro
8.92
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.29
Altın
1,963.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da 100 yaşını aşmış insanların sayısı ilk kez 80 bini geçti.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.09.2020
Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Tokyo

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, nüfus kayıt verilerini baz alarak ülkede yüz yaşını aşanların verilerini güncelledi.

Buna göre, bir yüzyılı geçirmiş insanların sayısı 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye yükseldi.

Verilerin 50 yıldır sürekli artan bir grafik çizdiği Japonya'da kadınlar yüzde 88'le bu oranın büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Yüz yaşını aşanlar en fazla batıdaki Şimane eyaletinde hayatlarını sürerken, burayı sırayla Koçi ve Tottori eyaletleri takip ediyor.

Japonya'da 2019 verilerine göre, ortalama ömür süresi kadınlar için 87,45 yıl, erkekler için 81,41 yıl olarak seyrediyor.

İlk olarak 1963 yılında kayıt altına alınan veriler, son 50 yıldır sürekli artış gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı
İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'nın muhtemel başbakanı Suga, 'halk için çalışan reform vizyonlu kabine' sözü verdi

Japonya'nın muhtemel başbakanı Suga Yoşihide

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin başkanlığına Suga Yoşihide seçildi

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin başkanlığına Suga Yoşihide seçildi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem
Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: Ekimde erken seçim bekleyebiliriz