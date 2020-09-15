Euro
8.90
Dolar
7.49
BIST 100
1,107.29
Altın
1,957.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Emin Dönmez   | 15.09.2020
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü

Ankara

Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, basına yaptığı açıklamada, Kamituga bölgesinde altın madeninde göçük meydana geldiğini duyurdu. 

Kasi, olayda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Göçüğe bölgede bir haftadır etkili olan sağanağın yol açtığını belirten eyalet valisi, iki günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, hala göçük altında maden işçisi olabileceğini belirterek, yerel halkı arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmaya davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı
İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü