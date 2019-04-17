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Dünya

İHH ramazanda 120 ülke ve bölgede çalışacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmalarına "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla başladı.

Ayşe Büşra Erkeç   | 17.04.2019
İHH ramazanda 120 ülke ve bölgede çalışacak

Istanbul

İHH, 120 ülke ve bölgede ramazan boyunca 3 milyon kişiye, hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Her ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek, toplamda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

"Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Fitre bedeli ise 23 lira

İHH, bu sene, ramazan ayında, dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye'de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 150 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak ve bu kapsamda İHH'ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi bu sene de muhtaçlara ulaştırılacak.

Bu sene belirlenen fitre bedeli 23 lira olurken, 120 lira olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye'de ve yurt dışında toplamda 250 bin adet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar, 81 ilde 46 tırla birlikte dağıtıma çıkacak. Yardımlar gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak.

Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verilecek.

İftar sofraları kurulacak

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 lira katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüzbinlerce kişi oturacak. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da iftar sofraları kurulacak.

İHH'nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaşacak.

Ayrıca Dünya Yetimler Günü'nde Türkiye dahil 15 ülkeden İstanbul'a getirilecek olan yaklaşık 50 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yetimler Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan ve Doğu Türkistan'dan gelecek.

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