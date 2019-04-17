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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri açıklamalarda bulunuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı
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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye'deki sorun bölge ülkeleri tarafından çözüme kavuşturulmalıdır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bölgesel sorunların çözümüne katkı sunmayı ümit ediyoruz." dedi.

Muhammet Kurşun   | 17.04.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye'deki sorun bölge ülkeleri tarafından çözüme kavuşturulmalıdır

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti.

Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Zarif, Esenboğa Havalimanı'nda İran devlet medyasına değerlendirmelerde bulundu.

Türk makamlarıyla ikili ilişkilere dair müzakerelerde bulunacaklarını aktaran Zarif, Ankara'da bölgesel meseleler ve Afrika'nın kuzeyindeki gelişmeleri de ele alacaklarını ifade etti.

"Türkiye ile çok iyi bir diyaloğumuz var"

"Türkiye ile çok iyi bir diyaloğumuz var" diyen Zarif, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik konularda Cumhurbaşkanlarının aldığı kararları Dışişleri Bakanları olarak takip etmekle görevli olduklarını ve bu ziyarette onları da değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'ye bir ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini hatırlatan Zarif, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bölgesel sorunların çözümüne katkı sunmayı ümit ediyoruz."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye'de dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin ise, "Endişe verici boyutta olan Fırat'ın doğusu ve İdlib ile Suriye'deki yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili verimli müzakereler yaptık." bilgisini paylaştı. 

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