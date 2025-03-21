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Dünya

İHH, 20 günde Suriye'de 70 bin kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanın ilk 20 gününde Suriye'de 70 bin kişiye iftar verdi.

Ahmet Karaahmet  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İHH, 20 günde Suriye'de 70 bin kişiye iftar verdi

İdlib

Bu yıl "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde düzenli olarak iftar programları düzenliyor.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ramazan çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Işık, ramazanın başından itibaren her gün Suriye içerisinde iftar hazırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin Şam, Humus, Hama, Lazkiye, İdlib ve Halep gibi şehirlerinde yaşayan halka iftar yemeği ikram ediyoruz. Ramazan ayının ilk 20 gününde Suriye içerisinde yetim, dul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 70 bin kişiye iftar yemeği desteği verdik."

Ramazan ayının son günlerinde hayırseverleri destek vermeye davet eden Işık, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu yılki sloganımız 'Ramazan Kardeşliğe Çağrı' oldu. Bu vesileyle hayırseverleri, başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye'de yardım çalışmaları yürütüyor.

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