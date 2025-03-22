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Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Omar Alothmani, Mehmet Nuri Uçar  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Yemen'deki Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi

İstanbul

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Sada kentinin batısındaki Sakeyn ilçesine ABD'nin hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırının sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ABD'den de henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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