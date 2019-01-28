IFRC'den AB'ye 'düzensiz göçmen' tepkisi

CENEVRE

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında bir gemide bekletilen 47 düzensiz göçmeni kabul etmeyen Avrupa Birliği'ne (AB) tepki göstererek, "47 kişinin AB'ye bir tehdit oluşturabilmesi nasıl mümkün olabilir? Onlar birer sayı değil, insan." ifadesini kullandı.

Rocca, yaptığı yazılı açıklamada, Sicilya açıklarında Sea Watch 3 adlı sivil toplum kuruluşuna ait gemide günlerdir bekletilen 47 düzensiz göçmene hiçbir AB üyesi ülkenin sahip çıkmamasını kınadı.

Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş halinde bile deniz kazazedelerinin korunduğunu vurgulayan Rocca, "Bugün Akdeniz'de savaş yok. AB barış içinde. Buna rağmen Libya'da işkence ve tecavüzden kaçan insanların hayatını kimse korumuyor." değerlendirmesinde bulundu.

IFRC Genel Başkanı Rocca, 47 düzensiz göçmenin AB için hiçbir şekilde tehdit oluşturamayacağının altını çizerek, hayat kurtarmanın hükümetlerin önceliği olması gerektiğine işaret etti.

AB'ye Akdeniz'de daha fazla ölümün yaşanmaması için kalıcı çözüm bulunması çağrısı yapan Rocca, İtalyan hükümetine de geminin karaya yanaşmasına izin vermesi ve düzensiz göçmenlerin gemiden indirilerek ihtiyaçlarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Rocca, düzensiz göçmenler için, "Onlar birer sayı değil, insan." ifadesini kullandı.

Gemi ekibine yasal işlem tehdidi

Sea Watch'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında kurtarılan 47 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması için İtalyan hükümetinden limanlarını açması talep edilmişti.

İtalyan hükümeti ise geçmişte olduğu gibi limanlarının düzensiz göçmenlere kapalı olacağını duyurmuştu.

Aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, Sea Watch'un gemisi için "yer yok" ifadesini kullanmıştı. Salvini, Akdeniz'de yaşanan benzer vakalarda olduğu gibi bu 47 düzensiz göçmenin de Malta tarafından kabul edilerek, AB ülkelerine dağıtılmasını istemişti.

Öte yandan, Salvini'nin Alman sivil toplum kuruluşuna ait Hollanda bayraklı gemideki ekibi yasal işlem yapmakla tehdit ettiği bildirildi. Hollanda hükümeti ise çağrılara rağmen 47 düzensiz göçmeni hala kabul etmiş değil.

İtalya'da hükümetin aksine muhalefet ise gemideki düzensiz göçmenlere destek veren açıklamalarda bulunuyor.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Partinin Genel Sekreteri ve eski Başbakan Matteo Renzi de resmi Twitter hesabından, "Biz İtalya'yız. Denizde insan var ise ilk onları kurtarırız sonra tartışırız." diyerek İtalyan hükümetini eleştirmişti.

Muhabir: Bayram Altuğ