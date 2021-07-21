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Dünya

'İdlib'in sesi' Enes Diyab'ın ölümünün 2'inci yılı

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab'ın Rus hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 2 yıl geçti.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 21.07.2021
'İdlib'in sesi' Enes Diyab'ın ölümünün 2'inci yılı

İdlib

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine, Enes'in sivillere yönelik saldırıları görüntülerle belgeleyerek dünyaya göstermeye çabaladığını söyledi.

Enes’in işini hakkıyla yaptığını belirten Hac Yusuf, "Enes’in hayatını kaybetmesi, Suriye halkı için büyük bir kayıp. Enes Diyab'ın ölümünün 2. yılında onun fotoğraflarını, çabalarını, azmini hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA, Suriye'deki iç savaşta 4 medya çalışanını kaybetti

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçaklarınca düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Sivil Savunmanın medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Enes Diyab, Rusya'nın 21 Temmuz 2019'da Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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