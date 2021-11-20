Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın-Bülent Korkmaz
logo
Dünya

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 20.11.2021
İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi Fotoğraf: İzzettin Kasım/AA

İdlib

Kamplarda zor şartlar altındaki çocuklar, "Zeytin Bağı" adlı kampta Dünya Çocuk Halkları Günü dolayısıyla düzenlenen tiyatroyla doyasıya eğlendi.

Derneğin Çocuk Koruma Programı Koordinatörü İbrahim Sermini, AA muhabirine, "Tiyatroda, küçüklere ve yaşlılara saygı gösterilmesinin önemini anlattık." dedi.

Tiyatronun yanı sıra çocuklarla şarkı söylediklerini anlatan Sermini, "Kamplardaki çocukların acılarını, bombardımanı, savaşı, yoksulluğu ve yaşadıkları kötü koşulları anlatan Hayalim adlı şarkıyı seslendirdik." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Haysem Barhum, arkadaşları ile tiyatro izleyerek çok eğlendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı

Benzer haberler

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

Antik çağların izini taşıyan 'Medea' uluslararası iş birliğiyle sahneleniyor

Ampute kung fu ustası savaşta yetim kalan çocuklara eğitim veriyor

Ev hanımlarının kurduğu tiyatro grubu, ilk oyunlarını sahneleyecek

Ev hanımlarının kurduğu tiyatro grubu, ilk oyunlarını sahneleyecek
'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi

'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi