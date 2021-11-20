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Dünya

Polonya’nın mülteci politikası İngiltere’de protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Polonya'nın mülteci politikası protesto edildi.

Hasan Esen   | 20.11.2021
Polonya’nın mülteci politikası İngiltere’de protesto edildi Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra

Polonya polisinin mültecilerin ülkeye girişlerini engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin ardından ırkçılık karşıtları ve insan hakları savunucuları, Londra'daki Polonya büyükelçiliği önünde toplandı.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de olduğu protestocular, Polonya ve AB ülkelerinden sınırları açarak savaştan kaçan insanları kabul etmelerini istedi.

Mülteci yanlısı ve İslamofobi karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, İngiltere'nin mültecilerin geçişine engel olmak için Polonya'ya 100 asker göndermesi kararına da tepki gösterdi.

Gösteride konuşan Corbyn, Polonya-Belarus sınırında bekleyen mültecilerin sayısının Avrupa nüfusuna göre çok az olduğunu, oysa Bangladeş, Ürdün, Uganda, Libya ve Lübnan gibi çok daha az kaynağı olan ülkelerin, nüfuslarının çok daha üstünde mülteci kabul ettiğini belirtti.

İki ülke sınırındaki göçmen krizi

Yaklaşık 3 aydır Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.

Polonya, Belarus ve Rusya'yı, büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden gelen kişileri, Avrupa Birliğinin (AB) güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmak amacıyla kullandığı iddiasında bulunurken, suçlamaları kabul etmeyen Belarus, sınırda bekleyenlerin bu ülkeye değil AB'ye gitmek istediklerini, bu kişilerin Belarus'ta kalmak istemediklerini savunuyor.

Soğuk hava, yetersiz beslenme ve kötü koşullardan ötürü 10'un üzerinde kişinin iki ülke sınırında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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