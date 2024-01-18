Dolar
30.14
Euro
32.80
Altın
2,015.97
ETH/USDT
2,464.40
BTC/USDT
41,585.00
BIST 100
8,016.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaşacak.
logo
Dünya

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki 525 ailenin çadırını su bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Suriye ordusu güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda 525 ailenin çadırı su altında kaldı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki 525 ailenin çadırını su bastı

İdlib

Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki Atme köyü yakınlarında bulunan 43 kampta 525 ailenin çadırını su bastığı belirtildi.

Açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere sevk edilen sivil savunma ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalara başladığı ifade edildi.

13 Ocak'ta, Atme köyünde sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin kaldığı çadırları su basmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi
AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti

Benzer haberler

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki 525 ailenin çadırını su bastı

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki 525 ailenin çadırını su bastı

Atletizmde olimpiyat hedefi kürsü

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, Kıbrıs'ta ara bölgedeki ihlallerde artış olduğunu söyledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "İftar" oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "İftar" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet