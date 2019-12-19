Euro
6.60
Dolar
5.94
BIST 100
110,770.10
Altın
1,474.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib'de küçük kızın enkazdan çıkarılma anı AA kamerasına yansıdı

İdlib'de Rus saldırısında yaralanan küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, AA kamerasına yansıdı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 19.12.2019
İdlib'de küçük kızın enkazdan çıkarılma anı AA kamerasına yansıdı Fotoğraf: İbrahim Hatib/AA

İdlib

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Deyr Sünbül, Frikye, Serce, Bzabor, Binin, Hantutin, Naciyye, Kinidde, Gadafe,Tel Mennis, Ebu Mekki, Tuh ve Rebia köylerine saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman kırsalı, Serakib ilçesi, Maarşurin, Han Es Sübül, Deyr Garbi, Semke ve Merdih köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman, Deyr Sünbül ve Merdih'de birer olmak üzere toplam 3 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Küçük kızın enkazdan çıkarılma anı 

                    

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, neredeyse tümüyle yıkılan yerleşimlerden kurtardıkları sivilleri, sağlık merkezlerine götürdü.

Rus saldırısında yaralanan küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, AA kamerasına yansıdı. 

Yoğun bombardıman sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

1 milyonu aşkın kişi Türkiye sınırı yakınına göç etti

Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, bu süre içinde yaklaşık 110 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

'ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz'

'ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz'

Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

İdlib'de küçük kızın enkazdan çıkarılma anı AA kamerasına yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur
Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı

Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü