İsrail Hava Kuvvetleri, 17 Eylül'de Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından Suriye'de Rusya'ya ait askeri uçağın vurulmasına yönelik Moskova'dan gelen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

KUDÜS

İsrail, Rusya'nın Suriye'de kendisine ait İl-20 askeri uçağının düşürülmesinden İsrail Hava Kuvvetlerinin sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını reddederken Tel Aviv ile Moskova arasında Suriye üzerindeki koordinasyon mekanizmasının devamının iki ülkenin çıkarına olduğunu açıkladı.

Uçağın Suriye'deki Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, düşen uçakta hayatını kaybeden Rus askerlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı General Amikam Norkin'in liderliğinde geçen günlerde Moskova'ya giden heyetin, Rus yetkililere, vurulan uçakla ilgili İsrail ordusunca hazırlanan "olay değerlendirme" raporunu paylaştığı kaydedildi.

"Rus uçağı vurulduğu zaman uçaklarımız İsrail hava sahasındaydı"

Moskova'nın İsrail savaş uçaklarının Rus askeri uçağını kalkan olarak kullandığı suçlamasının reddedildiği açıklamada, "Rus uçağı vurulduğu zaman bizim jetlerimiz İsrail hava sahasındaydı." denildi.

Tel Aviv ile Moskova arasında 2015'te varılan Suriye üzerindeki koordinasyon mekanizmasının önemine atıfta bulunulan açıklamada, "İsrail ordusu ile Rus ordusu arasındaki koordinasyon, son yıllarda değerini defalarca kanıtlamıştır. Koordinasyonun devam etmesi, çeşitli bölgesel zorlukların ışığında iki ülkenin çıkarınadır." cümlelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca İsrailli yetkililer ve üst düzey askeri komutanların düzenlenen eylemlere yönelik aldıkları kararlarda Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğine özen gösterdiği ifade edildi.

Suriye'deki saldırılara devam edileceği sinyali

İsrail Hava Kuvvetlerinin açıklamasında, Rusya'nın Esed'e S-200 hava savunma sistemleri vermesi üstü kapalı olarak eleştirilerek, "Bu olayda görüldüğü gibi gelişmiş silahların sorumsuz kişiler tarafından kullanılması bölgeyi ciddi biçimde tehlikeye atıyor ve bölgede faaliyet gösteren güçlere ciddi zararlar verebilir." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığı ileri sürülen açıklamada, "İsrail yönetimin aldığı kararlarla uyumlu olarak İsrail ordusunun İran'ın Suriye'ye yerleşme girişimlerine karşı operasyonlarına devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, hafta içi gerçekleştirdikleri ziyarette, İl-20 uçağı hadisesine ilişkin, Rusya'yı ikna etmek için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağının düşürülmesinin sorumlusunun İsrail Hava Kuvvetleri olduğunu söylemişti.

Muhabir: Mustafa Deveci