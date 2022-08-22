Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
3,074.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

İdlib'de 40 bin eserin sergilendiği kitap fuarı açıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde açılan fuara, 14 yayınevi, 40 bin kitapla katılıyor.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 22.08.2022
İdlib'de 40 bin eserin sergilendiği kitap fuarı açıldı

İdlib

İdlib'in merkezinde kitapseverlerle buluşan fuar, 8 gün boyunca ziyaretçi ağırlayacak.

Fuarda, kitapların yanı sıra Suriye'nin tarihi yapıtları, camilerini simgeleyen maketler, mozaik çalışmaları ve tablolar ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Fuarın organizatörü Dr. Muhammed Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Suriye'nin içinden ve dışından 14 yayınevinin 40 bin kitapla katıldığını söyledi.

Seyyid, "Fuarda Suriye'yi simgeleyen Halep Kalesi, Hama Su Değirmeni, Humus'taki Halid Bin Velid'in Camisi ve Şam Kalesi'nin maketleri ile çok sayıda tablo sergilendi." dedi.

Kitap fuarını ziyaret eden 11 yaşındaki Abdullatif Yahya çok sayıda kitap gördüğünü, hattatların sergisini gezdiğini, mozaik ve maketlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ettiğini belirtti.

Sergileri çok beğendiğini ifade eden Yahya, "Sergiyi gezdim. Resim çalışmaları umudu, acıyı ve hüznü ifade ediyor. Büyünce mühendis olmanın yanı sıra sanatçı olmayı hayal ediyorum." dedi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinden göç ederek ailesi ile İdlib'e yerleşen 11 yaşındaki Abdullah Abbud da arkadaşları ve ailesiyle birlikte fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Fuarda, zorla yerinden edildiği şehrini simgeleyen köprünün maketini ve bazı tabloları gördüğünü ifade eden Abbud, "Şehrimi çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Benzer haberler

İdlib'de 40 bin eserin sergilendiği kitap fuarı açıldı

İdlib'de 40 bin eserin sergilendiği kitap fuarı açıldı

İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet