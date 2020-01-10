Euro
6.53
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.

Ferdi Türkten   | 10.01.2020
İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Ankara

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrısını reddetti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

BM Libya Özel Temsilcisi Selame ateşkes çağrısından memnun

BM Libya Özel Temsilcisi Selame ateşkes çağrısından memnun
Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu