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Dünya

İdlib'de 100'e yakın İran destekli terörist öldü, cesetleri Deyrizor'a gönderildi

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi saflarında savaşırken hayatını kaybeden İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi Deyrizor'a getirildi.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 15.02.2020
İdlib'de 100'e yakın İran destekli terörist öldü, cesetleri Deyrizor'a gönderildi

İdlib

İdlib'de rejim güçleri saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar, ağır kayıplar veriyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi ile çok sayıda yaralı, çarşamba ve perşembe günü Deyrizor'a gönderildi.

İçlerindeki Suriyelilerin cansız bedenleri Deyrizor'un Elbukemal ilçesine defnedilirken yabancı teröristlerin cesetleri ise cenaze töreninin ardından Irak'a gönderildi.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

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