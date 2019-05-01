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Dünya

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne' saldırılar sürüyor

Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik hava ve kara saldırılarında 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Levent Tok   | 01.05.2019
'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne' saldırılar sürüyor

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana düzenlenen saldırlarda 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Termela, Keferin ev El Mintar köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Sahır, El İnkavi, El Tüveyne, El Hamra, El Havvaş, El Havice ve El Huveyz köylerine, Halep'in batı kırsalındaki Raşidin ve Han El Asal bölgelerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin dün gece Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesine top, roket ve havan gibi silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Diğer yandan Halep'in batı kırsalındaki Raşidin ile Han El Asal bölgelerine düzenlenen hava saldırısında da 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Rejim güçleri ve destekçilerinin son bir haftadaki saldırıları sonucunda bir okul, iki sağlık merkezi hedef alınarak hizmet veremez hale getirildi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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