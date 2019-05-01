Al Sharq Forumu 2019 Yıllık Gençlik Konferansı başladı
Al Sharq Forumu'nun düzenlediği 2019 Yıllık Gençlik Konferansı Malezya'da başladı.
Kuala Lumpur
Al Sharq Forumu'nun düzenlediği "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı.
Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları ve çok sayıda kuruluşun sponsor olduğu, cuma gününe kadar sürecek konferansın açılışına Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Al Sharq Forumu Başkanı Khanfar, bugüne kadar yaşanan değişim ve teknolojik gelişmelerin yarattığı etkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Khanfar, "Dünya milletleri olarak bizi bir araya getirecek yeni değerlere ihtiyacımız var. Dünya artık daha global ve birbirine bağlı halde. Geleceği düşünen değerleri benimsememiz gerekiyor." dedi.
Başbakan Mahathir ise gençliğin dünyanın değişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Uzun süredir siyaset yapan biri olarak gençlik kuruluşlarının taleplerini her zaman yerine getirmeye çalışmışımdır. Eğer bir değişim görmek istiyorsam, gençliğin her zaman için en iyi yol olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Malezya Başbakanı, konuşmasının ardından Al Sharq 2019 Yıllık Gençlik Konferansı'nın açılışını yaptı.
Büyükelçi Kavakcı ise konferans kapsamında düzenlenen "Nakitleşme Çağında Dünya Düzeni" isimli panelde, dünyanın çok kutupluluğunu, elit azınlıkların çoğunluklara ekonomik egemenlik sağlamasını ve modernizmin olumlu ve olumsuz getirileri üzerine konuştu.
"Türkiye ve Malezya İslam dünyası için iki büyük örnek"
AA muhabirine konuşan Al Sharq Forumu Başkanı Khanfar, bundan önceki yıllık konferansların dördünü İstanbul'da yaptıklarını ve Malezya'nın uluslararası alanda konferansa ev sahipliği yapan ilk ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye ve Malezya modeliyle gençliğimiz aracılığıyla dünyaya önemli mesajlar veriyoruz. Bu iki devletin örneğini göz önünde bulundurarak diyoruz ki İslam ülkeleri demokratikleşebilir ve ekonomik kalkınma sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Khanfar, Türkiye ve Malezya'nın sergilediği başarılı örneği her platformda anlattıklarını belirterek, "İslam dünyası sadece karanlık olumsuz hikayelerden ibaret değil. Elimizde, insanların bu konuda ders alabileceği iki büyük örnek var." diye konuştu.
Büyükelçi Kavakcı da bu forumda gençliğe verilen tavsiyelerle dünya gençliğinin içindeki büyük güce inanmalarının hedeflendiğine işaret ederek şunları söyledi:
"Dünyanın dört bir yanından gelmiş olan, derdi olan ve bu dünyayı kendisine dert edinen binlerce gencin bir araya geldiği toplantıdayız. Ben de elimden geldiğince Malezya ve Türkiye ilişkileriyle Türkiye-Asya bölgesi ilişkilerine dair tecrübelerimi paylaşma imkanı buldum. Gençliğin içinde, bizim aradığımız güç var. Mesele o güce ulaşmaları ve onu açığa çıkartmaları. Biz bu imkana sahibiz diyor ve her anlamda gençliğimizi destekliyoruz."
Konferansın ilk gününde Malezya Eğitim Bakanı Maszlee Malik ve Malezyalı fikir insanları, gençlik ve yapay zeka konulu panellerde konuşma yaptı.
Toplam 50 ülkeden bin katılımcının yer aldığı "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı'nın ikinci gününde, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim ve Spor Bakanı Seyit Sadık konuşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.