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Dünya

'İnsanlığa karşı suçlar terörist İsrail devletinin ürünü'

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Irkçılık, soykırım ve insanlığa karşı suçların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.05.2019
'İnsanlığa karşı suçlar terörist İsrail devletinin ürünü'

Kuala Lumpur

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Irkçılık, soykırım ve insanlığa karşı suçların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) medya sponsorları arasında yer aldığı Al Sharq Forumu tarafından düzenlenen "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Mahathir, Arap Baharı, Orta Doğu'da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve Filistin-İsrail sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.

Arap Baharı'nın "iflastan ibaret" olduğunu vurgulayan Mahathir, "Bundan önce o ülkeler gayet istikrarlı haldeydi. Şimdi Yemen'i, Suriye'yi ve Mısır'ı görüyorsunuz. Hepsi savaşla, aşiret kavgalarıyla, katliamlarla yerle bir oldu ve diktatörlükler geri geldi." diye konuştu.

Mahathir, Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlığın 2001-2003'te ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Afganistan'a yönelik müdahaleleriyle başladığını ve bugün de sürdüğünü belirterek, "Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkelerde insanlık trajedilerinin resmi çekiliyor ve bütün dünya çaresiz şekilde izliyor." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da sorun yaşayan ülkelerin eziyet çekmesinin dış güçlerin müdahalesinden kaynaklandığını belirten Mahathir, şöyle devam etti:

"Bölgeye müdahale eden güçler, demokrasi ve insan hakları maskesi altında kendi menfaatlerini sağlamak için ellerinden geleni yaptı. Bundan önce istikrar içindeki bölge, Arap Baharı diye adlandırılan bir şeye şahitlik etti. Bu süreç, başarısız devletler ve insanlık için felaket oluşturan mayınlı bir alan bıraktı. Bütün bu yaşanan trajedilerin ana sebebi şüphesiz ki Filistin'de vuku bulanlardır."

Mahathir, Filistin meselesinin çözümü için uluslararası camianın harekete geçmesinin şart olduğunu dile getirerek, "Bugün toplamını Filistin'de gördüğümüz ırkçılık, soykırım, insanlığa karşı suçlar, şiddet suçları ve bir insanın başkalarına yapabileceği şeytanlıkların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür." şeklinde konuştu.

Malezya'nın farklılıkları ve hoşgörülü toplumsal yapısıyla dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Mahathir, ülkesinin de bugün hala birtakım ön yargı ve bağnazlıklarla mücadele ettiğinin altını çizdi.

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