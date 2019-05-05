Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.99
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda 3 hastane vuruldu

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane hizmet veremez hale geldi.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 05.05.2019
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda 3 hastane vuruldu

İdlib

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane vuruldu. Öğleden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ernebe, Der Sünbül ve Termela köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

9 sivil hayatını kaybetti

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, öğle saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Kifrenbil ilçesinde 1, Termela'da 2, Der Sünbül'de 1, Has'da 1, Ernebe'de 1, El Kinidde'de 1 ve El Habit'ta 2 olmak üzere toplam 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Böylece sabah saatlerinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi.

Diğer yandan İdlib'e bağlı Kifrenbil ilçesinde ve Has köyünde birer, Hama'nın Kefer Zita ilçesinde bir olmak üzere toplam üç hastane saldırılarda hizmet veremez hale geldi.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden, Kifrenbil ve Kefer Zita ilçesinde, Has, Termela, Der Sünbül, Ernebe, El Kinidde ve El Habit köylerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaşıldı.

Siviller göç etmeye devam ediyor

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 49 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü

Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü

'Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek'

İdlib'e hava saldırısı

Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması

Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması
Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması

Bab'da çocuklar için 23 Nisan kutlaması
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü