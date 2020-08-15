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Dünya

İDDEF, Nijerya’da 132 Su Kuyusu Açtı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2017 yılından bu yana Batı Afrika ülkesi Nijerya’da sürdürdüğü insani yardım çalışmaları kapsamında 132 su kuyusu açtı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 15.08.2020
İDDEF, Nijerya’da 132 Su Kuyusu Açtı

İstanbul

İDDEF, her 3 kişiden birinin temiz suya erişemediği Nijerya’da halkın temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Konuya ilişkin İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, su kuyuları daha çok 17 milyon nüfusa sahip Kano eyaletinin mahalle ile köylerinde açıldı. Kuyuların açıldığı bölgelerde kadınlar ile kız ve erkek çocukları, su bulmak ve taşımak için artık kilometrelerce yol kat etmeyecekler.

Nijerya'nın özellikle kırsal bölgelerinde temiz suya erişimde çok daha büyük zorluklar yaşandığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"İDDEF olarak 2018 yılında su kuyusu açtığımız Gazewa bölgesi Yanhudu köyünde daha önce insanlar, tifo ve dizanteri riski olan bataklık halini almış çukurdan su almak ve içmek zorunda kalıyordu. Bizzat ekiplerimizin inceleme ve denetimlerde bulunduğu köyde yaşayan insanlar iki yıldır içme, temizlik ve ibadet ihtiyaçlarını kuyudan sağlanan temiz suyla gideriyor. Terör sebebiyle zorluk içinde olan ve 45 milyon çocuğun çatışma bölgesinde yaşadığı Nijerya'da, Müslüman neslin ülkedeki fakirlik nedeniyle ulaşamadığı en önemli ihtiyaç olan eğitim ve insani yardımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Açıklamada hayırseverlerin Afrika'da su kuyusu açtırmak için İDDEF ile temasa geçebileceği belirtildi.

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