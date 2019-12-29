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Yaşam

Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor

Şanlıurfa'da bir grup engelli, gönüllü olarak diktikleri keçe çantaların satışından elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açtırmayı planlıyor.

Rauf Maltaş   | 29.12.2019
Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor Fotoğraf: Rauf Maltaş /AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği desteğiyle tekstil atölyesi açan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği (ŞUOFİD) üyesi çoğu kadın 20 engelli, çeşitli faaliyetler ile sosyal hayata katılıyor.

Derneğin gönüllüleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından satılacak çantalar aracılığıyla Afrika'da su kuyusu açtırabilmek için atölyede büyük özveri ile çalışıyor.

"Vatandaşlarımızın ürünleri almasını istiyoruz"

Derneğin başkanı Habip Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da su kuyusu açtırma fikrinin dernek üyelerince ortaya atıldığını söyledi.

Bu kapsamda Karaköprü Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el sanatları kursu açtıklarını, İŞKUR'un da kendilerine malzeme desteğinde bulunduğunu anlatan Polat, "Burada engelli dostlarımızla gönüllü olarak Afrika'da su kuyusu açmak için çalışıyoruz. Amacımız sadece kendi engelimizi aşmak değil, Afrika'da mazlum coğrafyalarda yaşayan mağdurlara da destek olmaktır. Bu anlamda elimizden geldiğince katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Polat, yapılan çantaların İHH bünyesindeki mağaza ve sergilerde satışa sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu bulunmayan şehirlere ve köylere su kuyusu açılacak. Hem buradaki engelli kardeşlerimiz hem de oradaki mağdur ve mazlum Müslüman kardeşlerimiz için bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Kendi el emeğimiz ve göz nurumuz ile su kuyularının açılacak olması bize büyük mutluluk veriyor. Burada yaptığımız ürünleri vatandaşların da alarak bize bu konuda destek olmalarını bekliyoruz."

"Emeğin engel tanımadığını göstererek Afrika'ya da elimizi uzatmak istiyoruz"

Dernek üyesi Servet Dağ da büyük bir keyifle çalıştıklarını vurguladı.

Afrika'da su kuyusu açtıracak olmanın heyecanıyla çalıştıklarının altını çizen Dağ, "Bizler dernek üyeleri ve gönüllüleri olarak hep beraber büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu çantaları dikiyoruz. İHH da kendi stantlarında satışını yapıyor. Emeğin engel tanımadığını göstererek Afrika'ya da elimizi uzatmak istiyoruz. Bunu kalben de hissedebiliyoruz." dedi.

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