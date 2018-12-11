İç göç Mogadişu'yu Afrika'nın en kalabalık şehri yaptı

Başkent Mogadişu, ülke içerisinden aldığı göçler nedeniyle yüz ölçümüne göre Afrika'nın en kalabalık şehri oldu.

ADDİS ABABA

Somali'nin başkenti Mogadişu, kuraklık ve şiddet olayları nedeniyle aldığı göç sonucunda, Afrika'nın yüz ölçümüne oranla en kalabalık şehri haline geldi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Ülke İçi Yerinden Edilenler İzleme Merkezinin (IDMC) yayımladığı son rapora göre, kırsalda yaşayan yüz binlerce Somalili son 2 yılda şiddet ve doğal felaketler sebebiyle şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

En fazla göç alan şehir başkent Mogadişu oldu. Kente sığınan 600 bin kişinin acil barınma ve gıda yardımına muhtaç olduğu belirtildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinin büyüklüğünde

Yaklaşık 100 kilometrekarelik alana kurulu ve İstanbul’daki Başakşehir ilçesi büyüklüğündeki şehir, yüz ölçümüne oranla Bangladeş'in başkenti Dakka'dan sonra dünyada ikinci, Afrika'daki ise en kalabalık şehir oldu.

Geçen yılın başından bu yılın ortalarına kadar ülkedeki nüfus hareketinin yüzde 32'sinin Mogadişu'ya gerçekleştiği ya da bu şehrin içinde olduğuna işaret edilen raporda, halkı şehirlere iten nedenlerin başında yoksulluk ve şiddetin geldiği vurgulandı.

3 milyona yakın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor

Şehirlere gelen Somalilerin, temiz su ve gıda sıkıntısı çektiği ayrıca güvenlik sorunu yaşadığı ifade edilirken, bu durumun farklı kabileler arasında arazi anlaşmazlıklarına yol açtığı belirtildi.

Siyasi istikrarsızlık nedeniyle nüfusun tam olarak belirlenemediği şehirde, 3 milyona yakın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Muhabir: Tufan Aktaş