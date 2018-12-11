Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışmaları sürüyor

Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusundaki Heccin ilçe merkezinde YPG/PKK'lı ve DEAŞ'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

DEYRİZOR/ANKARA

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle hareket eden terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'lı teröristler arasında Deyrizor'daki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un doğu kırsalında DEAŞ'ın elinde tuttuğu Heccin ilçe merkezinin kuzeyindeki Havvama Mahallesi'ne cumartesi günü giren YPG/PKK'lı teröristler, ABD'nin hava desteğine rağmen bulundukları noktadan ileri gidemedi.

Öte yandan kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin Heccin ilçesinin doğusunda Irak sınırına yakın Alt Bağoz köyünün çevresinde ilerlediğini aktardı.

İlçe merkezinde çatışmalar devam ediyor.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Alt Bağoz, Üst Bağoz, Şiife ve Süse beldeleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinde varlık gösteriyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, dün yaptığı yazılı açıklamada, Heccin'de bir hastaneyi vurduklarını açıklamıştı.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeyken, DEAŞ ise yüzde 3'lük kısımda varlık gösteriyor.



Muhabir: Mohamad Misto, Adham Kako