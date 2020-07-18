Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husilerden BM Yemen Özel Temsilcisine 'tarafsızlık' eleştirisi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'i, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılarak ülkedeki savaşın uzamasına katkıda bulunmakla suçladı.

Ali Semerci   | 18.07.2020
Husilerden BM Yemen Özel Temsilcisine 'tarafsızlık' eleştirisi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılarak ülkedeki savaşın uzamasına katkıda bulunmakla suçladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Son konuşmasından, BM (Yemen) Temsilcisinin (Griffiths) görevinin gerektirdiği tarafsızlık ile adaletten ayrıldığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Abdusselam, Griffiths'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun tutumunu benimseyerek ülkede savaşın uzamasına katkıda bulunduğunu ve ablukanın etkilerinin üzerini örttüğünü iddia etti.

Sözcü Abdusselam, Griffiths'in bu tutumuyla kendisini sorunun bir parçası haline getirdiğini kaydetti.

Husiler ile Griffiths arasında gerginlik

Griffiths, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı gelirlerinden memurların maaşı için ayrılan fonu geri çektiğini duyurmuştu.

Husiler, bu ay başında Suudi Arabistan'ın başta Sana olmak üzere Yemen'deki kentlere düzenlediği hava saldırılarına tepki olarak Griffiths ile görüşmeyi reddetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'den Venezuela'ya 'tıbbi yardım' desteği
İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi

Benzer haberler

Husilerden BM Yemen Özel Temsilcisine 'tarafsızlık' eleştirisi

Husilerden BM Yemen Özel Temsilcisine 'tarafsızlık' eleştirisi

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden sivillerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına soruşturma çağrısı

BM: Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı gelirlerine el koyuyor

UNICEF: Yemen'de 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan dehşete düştük

UNICEF: Yemen'de 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan dehşete düştük
Yemen ordusu ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı

Yemen ordusu ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı
BM'den 'Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor' uyarısı

BM'den 'Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor' uyarısı