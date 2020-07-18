Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Mehmet Yılmaz   | 18.07.2020
Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Budapeşte

Macaristan'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Azerbaycan-Macaristan Kardeşlik Derneği, Azerbaycan-Macaristan Gençler Birliği Derneği ve Azerbaycan Kültür Evi tarafından, başkent Budapeşte'deki Hösök (Kahramanlar) Meydanı'nda düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.

Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türkiye ve Macaristan bayrakları taşıyan Azerbaycan, Türkiye ve Macaristan vatandaşları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ederek, ''Karabağ bizimdir, bizim olacak'' ve ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı.

Azerbaycan-Macaristan Kardeşlik Derneği Başkanı Ramiz Emirli, AA muhabirine, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını, Azerbaycan ordusunun şehit verdiğini belirterek, bunu Avrupa'da duyurmak için eylem düzenlediklerini söyledi.

Emirli, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü ve Macaristan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediğini aktardı.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'den Venezuela'ya 'tıbbi yardım' desteği
İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi

Benzer haberler

Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı