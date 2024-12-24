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Dünya

Husiler: İsrail'in Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Husiler: İsrail'in Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduk Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Yemen

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu hedefin "Filistin 2" adlı ses hızını aşan süpersonik bir füzeyle vurulduğunu aktaran Seri, operasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını tekrarlayan Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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