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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Gazzeli Musa, çadırda yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 445 gündür aralıksız sürerken, Refah kentinden Han Yunus'a ailesiyle birlikte göç eden Filistinli çocuk Musa Nureddin Cezeriyye, sığındıkları çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Yetersiz beslenmeyle mücadele eden Gazzeli Musa, çadırda yaşam mücadelesi veriyor

Han Yunus

Doğumundan itibaren beyin felciyle mücadele eden Cezeriyye, savaşın başından itibaren ihtiyaç duyduğu besine ulaşamadığı için yetersiz beslenmenin pençesinde.

Musa gibi binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında yaşıyor. Bu durum, çocukların yaşamını tehdit ederken, İsrail tedavi ve temel gıda maddelerinin sağlanamaması kasten engelliyor. Yardım kuruluşları, Gazze’deki bu insani krize dikkat çekerek uluslararası toplumdan acil yardım çağrısında bulunuyor.
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