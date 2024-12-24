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Dünya

Belçika'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Belçika'da, M çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü.

Selen Valente Rasquinho  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Belçika'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Brüksel

Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez M çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi.

Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, şahsın, teşhisten önce kendini izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke çapında alınan önlemler neticesinde virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlarından daha bulaşıcı nitelikte olduğu belirtildi.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.



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