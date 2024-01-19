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Dünya

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait geminin hedef alındığını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Aziz Ahmadi, Mehmet Nuri Uçar  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait geminin hedef alındığını duyurdu

Yemen

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ADB gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.

Söz konusu saldırının seyir füzeleriyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi "tam isabet" vurduklarını kaydetti.

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin kontrol ettiği bölgede 2 gemi savar füze rampasını vurduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya, ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 18 Ocak'ta, CENTCOM güçleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır ve Kızıldeniz'in güneyini hedeflenen 2 gemi savar füzeye saldırı düzenlendi." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu füzelerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için "yakın bir tehdit olduğu" savunulan açıklamada, füzelerin ABD güçlerince tespit edildiği ve "meşru müdafaa" amacıyla vurularak imha edildiği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü kaydetti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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