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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491’e ulaştı.

Islam Doğru   | 13.05.2020
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 22 bin 31 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının 1 milyon 410 bin 168 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1481 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 83 bin 491'e ulaştı.

Ülke genelinde şimdiye kadar 298 bin 593 kişi ise iyileşti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 348 bin 655 kişi virüse yakalandı, 27 bin 175 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 79 vakayla New Jersey ve 83 bin 21 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 271 binden fazla vakayla İspanya ve 242 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.

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