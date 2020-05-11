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Dünya

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Sanders: Bir daha yarışma ihtimalim çok düşük

ABD’de başkanlık aday adaylığı yarışından çekilen Sanders, bir daha başkanlık yarışına katılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Kasım İleri   | 11.05.2020
ABD'de başkanlık yarışından çekilen Sanders: Bir daha yarışma ihtimalim çok düşük

Washington

ABD’de Demokrat Parti başkanlık aday adaylığı yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir daha başkanlık yarışına katılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu açıkladı.

Washington Post'un canlı yayınına konuk olan Sanders, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Bu çok çok düşük bir ihtimal." yanıtını verdi.

79 yaşındaki Sanders, "O bayrağı bir dahaki sefere başka bir yenilikçi taşıyacak. Bir daha başkanlık için yarışmam çok düşük bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adaylığı için Hillary Clinton’a karşı kaybetmiş ancak başlattığı yenilikçi hareket demokratlar arasında büyük destek toplamıştı.

2020 başkanlık seçimleri için ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’a karşı yarışan Sanders, kısa bir süre yarışı önde götürmüş ancak yarıştan çekilen demokrat aday adayları Biden’ı destekleyince yarıştan çekilmişti.

Sanders kısa bir süre önce de 2020 seçimlerinde Biden’a destek vereceğini açıklamıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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