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Dünya

Husiler: ABD, İngiltere ve İsrail, Yemen'e hava saldırıları düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Mahmut Geldi  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Husiler: ABD, İngiltere ve İsrail, Yemen'e hava saldırıları düzenledi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

İstanbul

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da "Gazze'ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırılarının olduğu" ifade edildi.

Ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetine de saldırıların olduğu aktarılan haberde, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı'nın 6 hava saldırısıyla hedef alındıklarına işaret edildi.

Haberde, söz konusu saldırıların ABD, İngiltere ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Husilerin el-Mesire televizyon kanalı da ABD, İngiltere ve İsrail'in Sana'nın Senhan ilçesindeki elektrik santralini 8 hava saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, "İsrail'in ilk defa ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere karşı hava saldırılarına katıldığını" aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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