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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'nın Lahey kentinde, Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Hollanda'nın Lahey kentinde, Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

Tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ellerinde "Savaş suçlarını durdur", "İsrail Gazze'yi öldürüyor" ve "75 yıldır etnik temizlik, baskı, apartheid ve soykırım, yeter artık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" ve "Hollanda utanç verici, ellerin kanlı" sloganları attı.

Hollandalı gösterici Tsjalline Boorsma, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Gazze’ye insani yardıma izin verilmemesini "korkunç" bulduğunu söyledi.

Yardım malzemeleri ile dolu tırların sınırda beklediğine dikkat çeken Boorsma, "İsrail hükümeti bunlara izin vermiyor. İsrail'deki insanlar da buna isyan ediyor. Bunun insanlığa ve çocuklara karşı suç olduğunu görüyorlar çünkü herkes barış istiyor. Tek çözüm ateşkestir. Yani sadece barış olması gerekiyor." dedi.

Boorsma, "Durum o kadar vahim ki Avrupa ve ABD şu anda yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor, hatta tam aksine ekstra silah ve destek gönderiyorlar. Bunun bir insanlık ve savaş suçu olduğu çok açık." ifadesini kullandı.

Perşembe akşamı Lahey'de yapılan oturma eylemine polis müdahale etti

Perşembe akşamı polis tarafından müdahale edilen ve sonlandırılan Lahey’deki oturma eyleminde gözaltına alınan soyadını vermek istemeyen Filistinli Fatima da barışçıl gösteri için burada olduklarını söyledi.

Fatima, "Megafon kullanmayacağız, sesimizi kullanacağız ama biz yine de sesimizi yüksek sesle duyuracağız." diye konuştu.

Perşembe günü Lahey'de yapılan oturma eyleminde polisin herkese şiddet kullandığını belirten Fatima, "Perşembe akşamı her zamanki gibi yaptığımız oturma eyleminde megafon kullanıyorduk fakat polis bunun yasak olduğunu söyledi. Biz de Filistin’de ölenler için sessiz kalmayacağımızı bildirdik. Daha sonra yaklaşık 40 polis eylemi durdurmaya çalıştı ve bana megafonu bırakmazsam eylemi durduracaklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Fatima, şöyle devam etti:

"Ben megafonu bırakmayınca polis elimden aldı ve beni itti. Video görüntülerinde görebilirsiniz. Bana ve kuzenime saldırdı. Onu yere yatırdı ve eylemdeki herkese saldırdı. Hatta engelli ve yaşlılara bile saldırdı. Polis, kolu kırık olan Filistinli bir göstericiye, kolunun kırık olduğunu söylemesine rağmen saldırdı ve hastanelik etti."

Polise hakaretten ve emre uymamaktan gözaltına alındığını, iki saat sonra serbest bırakıldığını ifade eden Fatima, "(Önceki eylemlerde) Hiçbir sorunumuz yoktu. Oturma eylemlerimizi genelde megafonla yapıyoruz, bu 14 şehirde de böyleydi, neden sadece Lahey'de böyle oldu. Yani bu kasıtlı yapılmış bir şey. Megafon ile eylem için izin istemenize gerek yok, bunu yapabilirsiniz." dedi.

Perşembe akşamı 15 tren istasyonunda yapılan oturma eylemlerden biri Lahey kentinde yapılmıştı. Polis megafon kullanıldığı gerekçesiyle eyleme müdahale etmiş ve istasyonda bulunan göstericilere şiddet kullanarak eylemi sonlandırmıştı.

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