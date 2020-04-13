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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e ulaşırken, ölü sayısı 86 artışla 2 bin 823 oldu.

Abdullah Aşıran   | 13.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 147 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 729'a ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 964 artarak 26 bin 551'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 86 artışla 2 bin 823'e yükseldi.



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