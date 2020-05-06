Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 204'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 5 bin 204'e yükseldi.
Rotterdam
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 11 bin 153 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 232 artarak 41 bin 319'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 36 artışla 5 bin 204'e yükseldi.
Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi
Hollanda hükümeti, 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran’da eğitime başlayacağını açıklamıştı.
Hükümet, 18 yaş altındakilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan’dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.
Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve çalışanlar için yakın mesafe gibi geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.