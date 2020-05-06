Euro
7.76
Dolar
7.18
BIST 100
98,782.45
Altın
1,695.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ekonomik krize karşı ulusal birlik çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki siyasi grupları, mevcut ekonomik krizi aşmak için birlik olmaya çağırdı.

Mahmut Geldi   | 06.05.2020
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ekonomik krize karşı ulusal birlik çağrısı

Beyrut

Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla hükümetin sunduğu kurtarma planını görüşmek üzere parlamentodaki siyasi partilerin liderleri ile bir araya geldi.

Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda Lübnanlılar olarak karanlık bir tünele girdiklerini ve çıkmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Ülkesindeki mevcut krizin uzun yıllardır tüketime dayalı ekonomiyi sürdüren yanlış politikaların sonucu olduğunu ifade eden Avn, Lübnan'a destek için Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen CEDRE konferansı sırasında karara bağlanan yatırım projelerini hızlıca başlatma ve uluslararası kuruluşların sunduğu raporlardaki tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

Kurtarma planı çerçevesinde gösterecekleri fedakarlıklarla kapsamlı bir ekonomik ve mali çöküntünün önüne geçmeleri gerektiğini dile getiren Avn, mevcut ekonomik krizi aşmak için siyasi grupları ulusal birliği sağlamaya davet etti.

Kurtarma planının siyasi bir düşünceyle değil, ekonomik bir düşünceyle hazırlandığını aktaran Avn, "Halihazırda bize düşen, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada Lübnan devleti ve bankacılık sektörüne olan güveni geri kazandıracak çalışmalara ivedilikle başlamaktır." dedi.

Başbakan'dan siyasi çekişmelere girmeme çağrısı

Başbakan Hassan Diyab da kurtarma planında sunduklarının geliştirilmeye açık öneriler olduğunu ifade etti.

Ülkenin finansal yapısındaki hasarın giderilmesi için ulusal birliği sağlamaları gerektiğini dile getiren Diyab, siyasi parti ve kuruluşlara, bedelini herkesin ödeyeceği yeni çekişmelere girilmemesi çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Gazi Vezni ise Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir ekonomik krizden geçtiğini ve hükümetin buna karşı 5 yıllık bir kurtarma planı hazırladığını hatırlattı.

Uluslararası desteklerden önce serbest döviz kuruna geçmelerinin bir çöküntüye yol açabileceğini vurgulayan Vezni, dolayısıyla bu aşamada kuru sabit tutmaya devam edeceklerini ancak zamanı geldiğinde serbest döviz kuruna geçebileceklerini aktardı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, 29 Nisan'da ülkede kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Başbakan Diyab ve Maliye Bakanı Gazi Vezni de Lübnan'ın IMF'den yardım talebini içeren belgeyi imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan mağazalar yeniden açılıyor
Bazı Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor
Araştırma: Kovid-19, 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamış görünüyor
Asya-Pasifik bölgesinde Kovid-19 vakaları iki ülke dışında azaldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ekonomik krize karşı ulusal birlik çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ekonomik krize karşı ulusal birlik çağrısı

Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, dostlarına en çok muhtaç olduğu bir dönemden geçiyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Lübnanlılar ekonomik kriz ve Kovid-19 buhranından Türk dizileriyle uzaklaşıyor

Lübnanlılar ekonomik kriz ve Kovid-19 buhranından Türk dizileriyle uzaklaşıyor
BAE'deki Lübnanlı gurbetçileri taşıyan uçağa Filistinli mülteci alınmadı

BAE'deki Lübnanlı gurbetçileri taşıyan uçağa Filistinli mülteci alınmadı