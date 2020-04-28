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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 566'ya çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 4 bin 566'ya ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 28.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 566'ya çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 10 bin 609 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 171 artarak 38 bin 416'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 48 artışla 4 bin 566'ya yükseldi.

RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakam daha yüksek.

- Kovid-19 önlemlerine karşı izinsiz protesto

Bu arada, yerel basında çıkan haberlerde, Lahey kentinde bulunan Hollanda Parlamentosu önünde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla yaklaşık 150 kişi tarafından izinsiz gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haberlerde, göstericilerin "Tecridi durdur" ve "Hayat ölümden önce gelir" pankartları taşıyıp, "şimdi özgürlük" sloganı atarak hükümeti korku yaymakla suçladıkları ifade edildi.

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