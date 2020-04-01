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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1173'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.

Abdullah Aşıran   | 01.04.2020
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1173'e yükseldi

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Ölenlerin çoğu 75 ila 89 yaş aralığında bulunuyor.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1106 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün akşam yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce alınan tüm tedbirlerin süresinin 6 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar uzatıldığını, okulların ise mayıs tatili bitene kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

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