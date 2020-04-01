Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1173'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.
Rotterdam
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı.
Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu düşünülüyor.
Ölenlerin çoğu 75 ila 89 yaş aralığında bulunuyor.
Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1106 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün akşam yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce alınan tüm tedbirlerin süresinin 6 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar uzatıldığını, okulların ise mayıs tatili bitene kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.