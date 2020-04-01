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Dünya

Taliban heyeti 18 yılın ardından ilk kez Kabil'e geldi

Taliban rejiminin 2002'de devrilmesinin ardından, ilk kez 3 kişilik bir Taliban heyeti esir takasını görüşmek üzere Kabil'e geldi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 01.04.2020
Taliban heyeti 18 yılın ardından ilk kez Kabil'e geldi

Afganistan

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasından yapılan açıklamada, Taliban heyetiyle Afgan yetkilileri arasında ilk teknik görüşmenin gerçekleştiği bildirildi.

Görüşmede esir takasının gerçekleşmesi konusunun ele alındığı ifade edilen açıklamada, görüşmenin çok iyi geçtiği ve yarın da devam edeceği kaydedildi.

Görüşmede Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin de hazır bulunduğu vurgulandı.

Dün gerçekleşmesi planlanan esir takasının Taliban heyetinin Kabil'e gelme tarihinin belirsiz olması nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı vurgulanmıştı.

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