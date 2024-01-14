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Dünya

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Selman Aksünger  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Selman Aksünger - AA

Amsterdam

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Müzeler Meydanı’nda toplandı.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu şehir merkezinden geçerek Dam Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" , "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, şubesinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

Gösteride Gazze’de öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla ellerini kırmızıya boyayıp beyaz kefeni anımsatan kıyafet giyen grup, eylemcilerin önünde yürüdü.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için Dam Meydanı'na binlerce çift ayakkabı bırakıldı

Yürüyüşün sona erdiği Dam Meydanı'nda Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun isim ve yaşları okundu.

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