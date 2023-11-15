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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Çankırı'da grafiti sanatıyla Filistin'deki acıya dikkat çekildi

Çankırı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla okul duvarına Filistin'in özgürlük mücadelesinin sembollerinden "Hanzala" karakteri çizildi.

Muhammed Kaygın  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Çankırı'da grafiti sanatıyla Filistin'deki acıya dikkat çekildi Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı için 17 sanatçı Çankırı'ya geldi.

Çeşitli atölye çalışmaları, konferanslar ve konserlerin yapıldığı çalıştay kapsamında grafiti sanatçısı Hasan Ali Yaldıran, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi duvarında çalışma yaptı.

Öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, sanatçı, Filistin'e destek amacıyla okul duvarına Filistin'in özgürlük mücadelesinin sembollerinden "Hanzala" karakterini çizdi.

Yaldıran, AA muhabirine, Gazze'de çocuk olmak temasıyla bir grafiti çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışmayı öğrencilerle yaptıklarını anlatan Yaldıran, "Çalışma workshop tarzında ilerliyor. Ben işin tasarımını ve uygulamasını yapıyorum, öğrenciler de beraberinde bana yardım ediyorlar, birlikte bir iş çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Çiziminde Filistin'deki çocukların dünyaya arkasını döndüğünü anlatmaya çalıştığını dile getiren Yaldıran, "Yıkıntıların ortasında geleceğe doğru, aydınlığa doğru bakıyor ama baktığı yerde de yine yıkıntılar ve savaş var. Bir tank var ve 'Free Gazze' yani özgür Gazze'yi yansıtan bir söz var içinde. Resmin grafiti ve resim dilini birleştirdiğimiz bir tarzda çalışma. Bölgede yaşanan çatışmayı, resmin içindeki yıkıntılarla, harabe görüntüsü ile ve işte oradaki bir zırhlı personel taşıyıcıyla aslında anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların o harabenin içindeki yalnızlığını göstermeye çalışıyoruz. Biraz daha yani karanlığa doğru giden bir ortamı anlatmaya çalıştık. Kasvetli ve boğucu bir havası var. Bunun yanında da yine de umuda doğru, ışığa doğru bakan bir çocuk var." diye konuştu.

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