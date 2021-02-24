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Dünya

Hollanda'da bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda düzenlediği operasyonda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Selman Aksünger   | 24.02.2021
Hollanda'da bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Amsterdam

Hollanda Kamu Savcılığından yapılan açıklamada, polisin, Rotterdam Limanı'nda Pakistan'dan gelen tuz yüklü bir gemiye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, bunun şimdiye kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu kaydedildi.

Operasyonda 3 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

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